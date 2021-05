Nella consueta diretta del venerdì De Luca fa il punto della situazione sul covid e i vaccini

In Campania la mascherina obbligatoria almeno fino a luglio. A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del venerdì. “Sento dire da molti e anche da esponenti di Governo, che da giugno possiamo toglierci la mascherina. – evidenzia il governatore – In Campania porteremo la mascherina fino a luglio, vedremo poi per l’estate, ma dobbiamo mantenere il massimo della prudenza”. De Luca ricorda che “ci sono tanti nostri concittadini che hanno avuto il Covid e sono immunizzati, ma è chiaro che non abbiamo ancora completato il lavoro. C’è un problema di varianti a cui fare attenzione e dovremo fare attenzione ad esempio ai cittadini inglesi che arrivano nei nostri aeroporti, dovremo aumentare la vigilanza a Capodichino per evitare di importare la variante indiana”. “Poi dobbiamo anche fare i richiami e probabilmente da ottobre e novembre dovremo fare anche la terza dose per chi ha avuto le prime due dosi a gennaio. Inoltre dobbiamo mettere in conto la vaccinazione della popolazione scolastica fra agosto e settembre. Quindi c’è da fare un lavoro immenso” conclude.