Riceviamo e pubblichiamo dall’Assessore Sergio D’Avino.

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che a breve saranno erogati i Voucher Farmaceutici 2020 alle 183 famiglie risultate idonee e pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente.

Il Progetto denominato “NO ALCOOL, SI PARTY” presentato dal Comune al CISS, Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, è stato approvato e finanziato già ad inizio anno 2020; purtroppo, l’emergenza Covid-19 ne ha interrotto la realizzazione nei tempi previsti e solo in questi giorni è stato possibile completare l’iter procedurale.

Grande la soddisfazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Sergio D’Avino, che, proprio in virtù dell’impossibilità di realizzare tutti gli interventi previsti inizialmente, ha dato indicazioni all’Ufficio Servizi Sociali per rimodulare il Progetto, al fine di accogliere tutte le istanze pervenute e risultate idonee.

Il progetto prevede l’emissione di buoni farmaceutici (titoli di legittimazione validi come sostitutivo di prestazioni economiche in denaro), del valore di € 10,00 cadauno, da destinare a 183 famiglie che si trovano in situazioni di grave disagio socio-economico.

“L’emissione dei Voucher Farmaceutici rappresenta un ulteriore aiuto concreto che l’Amministrazione Di Sarno ha messo in campo in questi mesi per la cittadinanza, in particolare, per le famiglie che, interessate da un disagio socio-economico già grave, hanno dovuto affrontare anche l’emergenza Covid-19.” – queste le parole dell’Assessore e Vicesindaco Sergio D’Avino – “Questo intervento si affianca ai tanti già effettuati e in fase di realizzazione: a livello comunale, i pacchi alimentari, i bonus spesa, i contributi ai fitti sia nella forma annuale (annualità 2019) e sia quelli per l’emergenza Covid-19, e a livello di Ambito Territoriale N 22, i due bandi per l’erogazione dei bonus ai soggetti con disabilità.”

“Ben 183 famiglie potranno usufruire di 5 voucher del valore complessivo di 50 euro da spendere presso la Farmacia Comunale, con sede in Via Mercato Vecchio, n. 126, per l’acquisto di prodotti parafarmaceutici, alimentari e di automedicazione.”