Dai locali responsabili di Italia Viva, riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento a quanto pubblicato dagli organi di stampa il Comitato di Italia Viva di Somma Vesuviana esprime forte preoccupazione per lo stato di incertezza politico creatosi sul futuro dell’amministrazione della nostra città.

A nostro giudizio, serve la formazione di una nuova classe dirigente all’altezza per competenza ed efficienza che abbia a cuore il buon governo.

Per questi motivi, saremo in prima fila per un nuovo modo di intendere la politica e per il rinnovamento e la formazione di una nuova classe dirigente e risponda alle esigenze e ai bisogni dei cittadini tutti.

Il clima di incertezza non aiuta la governance e per questo auspichiamo che sia fatta chiarezza sui fatti di cronaca quanto prima possibile.