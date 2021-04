Somma Vesuviana, il Vascio Room Gallery compie quattro anni e festeggia con una singolare iniziativa

Con il loro solito e saldo obiettivo di promuovere l’arte e la cultura, le due artiste del Vascio, Mary Pappalardo e Teresa Capasso, festeggiano il loro quarto anniversario con una iniziativa speciale: prendi o lascia un libro.

“Da oggi, giorno del nostro quarto anniversario, a Via Botteghe a Somma Vesuviana troverete un mobiletto dove poter prendere gratuitamente un libro e si spera dove potrete lasciare un libro da condividere!

I primi 10 che ci manderanno una foto dello “scambio” riceveranno una nostra shopping bag.

Questo è il nostro modo per continuare a promuovere cultura e arte nel nostro territorio nonostante il fermo momentaneo. Approfittate di questo angolo nel borgo per prendere un libro che potrà arricchirvi e per lasciare a qualcuno un libro che avete voglia di condividere. Mandateci se volete le vostre recensioni e i vostri commenti, creiamo insieme uno splendido modo per sentirci vicini”.