Riceviamo e pubblichiamo dal segretario cittadino del Pd

Dema SPA a Somma Vesuviana, 500 dipendenti e circa 30 anni di storia industriale.

Già a partire dallo scorso 25 maggio si sarebbe potuto decretare il fallimento dell’azienda, ma grazie all’impegno della Regione Campania, con incontri tenutisi di concerto con il MISE e le Segreterie Nazionali delle rappresentanze territoriali, se ne è scongiurato il dissesto.

Il Circolo PD di Somma Vesuviana in questi mesi è stato vicino ai lavoratori della Dema , ritenendo assolutamente prioritario mettere al centro il tema del lavoro e la salvaguardia di tale fondamentale diritto, in un contesto in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, si assiste a un progressivo aumento delle diseguaglianze sociali.

Siamo vicini e solidali a tutti gli operai della Dema che abbiamo incontrato ieri notte e che da ieri sera rischiano un ridimensionamento e cassa integrazione, nonostante i diversi accordi del pomeriggio.

Oggi finalmente si è ottenuto un incontro al MISE fissato per il 14 settembre ma lo stato di agitazione continua. Come partito Democratico continueremo a stare accanto a tutti i lavoratori della Dema, supportandoli in tutte le azioni di confronto con i diversi livelli istituzionali.

Il Segretario Cittadino

Filomena Tiziano