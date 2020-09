Riceviamo e pubblichiamo dalla candidata al consiglio comunale Carmela Allocca

Io ho scelto di candidarmi, a sostegno del Dott. Carmine Esposito, per mantenere fede alla mia parola di essere al fianco delle fasce deboli! Io ho scelto di candidarmi per mantenere fede al mio impegno di tendere una mano amica a chi è in difficoltà! Io ho scelto di candidarmi per mantenere fede alla mia promessa di fare il bene in favore delle famiglie disagiate! Io scelgo tutti i giorni di esserci per coloro che chiedono il mio aiuto, come ho sempre fatto con il gruppo che ho creato su facebook “Comunità Madonna dell’arco si dona e si regala di Carmela Allocca”.

Io ho scelto di candidarmi per contribuire alla rinascita del mio paese “Sant’Anastasia” nella squadra capitanata da Carmine Esposito che mi sosterrà per un progetto dedicato alle fasce deboli dagli anziani ai bambini e potrò così proseguire il mio impegno di sempre, nel sociale.

#siamoanastasiani