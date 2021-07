Dal Pd riceviamo e pubblichiamo

Il coinvolgimento dei cittadini singoli o associati, costituisce un punto cardine per la valorizzazione e la tutela dei beni comuni. In un momento di crisi come quello attuale, gli enti del terzo settore hanno saputo rispondere alle esigenze del mutualismo e solidarietà.

Come partito Democratico di Somma Vesuviana, con l’iniziativa del giorno 5 luglio, intendiamo promuovere un momento di confronto per far luce sul significato e sugli opportuni strumenti di tutela e valorizzazione dei beni comuni, al fine di agevolare questo potenziale in una prospettiva di dialogo e cooperazione con i vari livelli amministrativi.

Il Segretario Cittadino

Filomena Tiziano