Ha incontrato la campionessa di pattinaggio Sveva Romano e fatto sosta ai campi di calcio e tennis, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, accompagnato dal deputato del Movimento 5 Stelle Gianfranco Di Sarno.

Spadafora arrivava da una visita al centro sportivo Kodokan di Napoli. Ha incontrato le realtà sportive del territorio come programmato e si è poi trattenuto al complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo dove, presente l’amministrazione comunale, ha assicurato il suo impegno, nei due anni a venire, per sopperire alle carenze di impianti sportivi a Somma Vesuviana. Un breve passaggio anche sulle responsabilità penali dei gestori degli impianti in merito al rischio di contagio da Covid – 19. «Se i gestori rispettano tutte le regole e dovesse comunque verificarsi un caso di contagio, non saranno responsabili di fronte alla legge». «La presenza del ministro a Somma Vesuviana, a rappresentare la vicinanza del governo a tutti i territori – ha commentato l’onorevole Gianfranco Di Sarno – dà il via ad una proficua interlocuzione con le amministrazioni comunali che ha invitato ad adeguarsi con progetti per dotare di impianti sportivi ma anche di servizi di intrattenimento, tutta l’area». Spadafora ha anche annunciato un bando aperto non solo ai comuni, pubblicato la prossima settimana, che stanzierà fondi per 140 milioni di euro. “Il doppio dei precedenti stanziamenti” – fa notare l’onorevole Di Sarno – grazie alla collaborazione avviata con il Ministro dello sport, sono certo che presto concretizzeremo servizi da anni tralasciati”.