Lettera "aperta" di Ciro Seraponte al fratello Antonio.

Caro Prof,

mi dispiace disturbarti, lo so che sei impegnato in cose molto più serie, ma non riesco a trattenermi, devo parlare un po’ con te.

Ti ricordi che, a nome di quasi tutte le Associazioni del territorio, abbiamo presentata un’istanza al Comune e alla Commissione Toponomastica affinchè fosse intitolata a te la “Piazzetta degli Aromi”? Tu sai che non si trattava di una scelta casuale, anzi era ben ponderata perchè in quell’area insiste il Torchio, bella realtà associativa, con cui hai collaborato sin dall’inizio, scrivendo e suonando melodie per la “Cantata dei Pastori”, “A’ Zeza” e altre iniziative che hanno deliziato per anni cittadini e turisti provenienti da ogni dove. Bene! Dopo un po’ di mesi, la Commissione ha esaminato la pratica e l’ha liquidata con una frase che recita così: “La Commissione prende atto che il compianto Prof. Antonio Seraponte è già intestatario di un luogo di cultura, l’Aula Musicale della Scuola Media San Giovanni Bosco/Summa Villa”. Punto! Come se fosse un reato chiedere anche il riconoscimento di un sito pubblico. Però io ricordo che, in quella occasione, era presente tra gli altri anche il Vice Sindaco che adesso invece è Sindaco. Sto parlando di Salvatore Di Sarno che è anche un tuo collega finanziere. Egli usò aggettivi davvero importanti nei tuoi confronti, cosa che ha ripetuto in diverse pubbliche manifestazioni, alcune delle quali sono “immortalate” sulle pagine dei giornali online. La frase che più mi colpì fu quella che tu, essendo una personalità di grandi doti e poichè hai dato lustri alla Città di Somma Vesuviana, oltre all’Aula Musicale, meritavi molto di più! Quindi caro Prof. ci aspettavamo una risposta meno superficiale e più appropriata alle tue citate qualità. Poi invece stamani abbiamo appreso che, in data 25/09/2019, fu presentata una petizione da una cinquantina di cittadini residenti, con cui manifestavano la “loro totale contrarietà” perchè l’area interessata è un’area dove si convogliano i profumi del Monte Somma! Come se i profumi scomparissero se l’area fosse intestata a te! Forse già sai, caro Prof., che tra i firmatari ci sono diversi “pseudoamici” che tante volte ti hanno sorriso, ti hanno accarezzato, ti hanno apprezzato, ti hanno osannato, per poi pugnalarti per un bel niente. Non ti arrabbiare, ti giuro che non lo faccio neanch’io, certe persone non meritano alcuna considerazione. E poi noi siamo forti, non di forza, ma di ricchezza d’animo, quella che ci hanno inculcato i nostri genitori, insieme a tutti gli insegnamenti che ci hanno donato. Noi sappiamo aspettare e infatti aspettiamo che, chi di dovere, l’Ente Pubblico a cui è demandata la decisione, ci dia una risposta ufficiale e conseguenziale, sapendo che non siamo innamorati di nessun sito. Ciao Prof. a presto per gli aggiornamenti, anche se tu sicuramente li saprai prima di me, anzi già li conosci, ma ti prego di non dirmeli, preferisco aspettare i tempi dovuti.

Buona Musica Prof.!!!

Tuo Fratello Ciro