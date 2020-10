Dal consigliere Umberto Parisi, capogruppo di Somma Futura, riceviamo e pubblichiamo un chiarimento riguardante il suo gruppo, una nota che segue al comunicato stampa che ieri annunciava la nascita di una nuova coalizione in vista delle amministrative 2022 e della quale fa parte anche il consigliere Vincenzo Piscitelli, al momento ancora componente del gruppo rappresentato in assise da Parisi.

“Faccio il mio sincero in bocca al lupo a questo nuovo soggetto politico. È sicuramente interessante il fatto che nella nostra città si ampli l’offerta politica, ma tengo a precisare, in veste di Capogruppo di Somma Futura, che il gruppo Consiliare da me rappresentato nell’Assise di Palazzo Torino, al momento non fa parte di questo nuovo percorso. Un chiarimento era doveroso da parte mia visto che uno degli animatori di questo progetto è, al momento, ancora un membro di Somma Futura”.