Somma Vesuviana, il consigliere Rianna: “accesso agli atti: si faccia rispettare la legge!”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal consigliere Salvatore Rianna.

Il consigliere Rianna: “La legge sull’accesso agli atti va rispettata”Dopo un’interrogazione presentata ad ottobre scorso e la discussione in aula ai primi di novembre, ancora sembrano “secretati”alcuni atti del Gal Vesuvio Verde richiesti ormai da più di due mesi dal consigliere di opposizione Salvatore Rianna. “Ho richiesto gli atti a novembre scorso, poi a dicembre, senza alcun risultato – dice Rianna – dunque arriviamo a metà dicembre quando ho inoltrato una pec di diffida”. Ieri, 21 gennaio, il consigliere ha intimato la consegna degli atti ex art.328 del codice penale. “La legge è chiara – dice Rianna – mentre, a Somma Vesuviana, non consegnare i documenti richiesti legittimamente da un consigliere comunale nell’esercizio delle sue funzioni sta diventando una pessima abitudine. Mi aspetto che nel prossimo consiglio comunale, dove sarà all’ordine del giorno la mozione che ho presentato su un’altra omessa consegna di documenti, riguardante in questo caso la responsabile delle politiche sociali, il sindaco, il presidente e tutti i colleghi consiglieri prendano la posizione giusta e richiedano con forza il rispetto della legge in materia di accesso agli atti”.