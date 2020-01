La Cerimonia di Premiazione, dell’ VIII edizione del Concorso Artistico Letterario “La montagna che cresce – Omaggio al maestro Salvatore Rea”, si terrà giovedì, 23gennaio 2020, alle ore 16.00, presso il Relais de Charme “Rose Rosse”, via S.M.G. a Castello n. 93 in Somma Vesuviana.

Organizzato dall’Associazione “l’Aurora Cultura” in collaborazione con il Premio Scriptura artistico letterario internazionale, il Concorso, per questa ottava edizione, ha proposto come tema “i sentieri della montagna”e sono stati 290 gli alunni che hanno partecipato tra i frequentanti i tre Circoli Didattici, l’Istituto “M. Montessori” e la Scuola Media “San Giovanni Bosco – Summa Villa” di Somma Vesuviana.

Gli elaborati sono passati al vaglio della Giuria composta dalle prof.sse Anna Maria Rea, Anna Mucerino, Palmina Porcaro e da Anna Bruno, presidente de “l’Aurora e Cultura” e del Premio Scriptura.

Anche quest’anno, considerata la quantità e la qualità degli elaborati pervenuti a testimonianza di un costante impegno, oltre ai primi sei premi conferiti, con borsa di studio di euro cento/00, e ai quattro selezionati, con pubblicazione nell’Antologia del Premio Scriptura Artistico Letterario Internazionale a cura di Anna Bruno, saranno attribuiti premi speciali e menzioni. Come invito alla lettura, ogni premiato riceverà un libro di narrativa in dono. Nel corso della Cerimonia saranno lette le opere vincitrici e le motivazioni. I 290 partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione e un gadget a ricordo della manifestazione. L’Antologia del Premio Scriptura sarà consegnata, ai sei vincitori e ai quattro selezionati, venerdì 8 maggio 2020, nel corso della Cerimonia di premiazione che si terrà nella Chiesa dei S.S. Apostoli in via San Felice, Nola. I premiati potranno inoltre partecipare a un Laboratorio di Scrittura Creativa che si terrà nel mese di ottobre per la durata di dieci incontri di due ore ciascuno.

Ad Anna Di Luccio e Angelica Di Madero , che hanno partecipato al Laboratorio di Scrittura Creativa, realizzato nell’ottobre 2019, nel corso della Cerimonia di giovedì prossimo, saranno consegnati : attestato di partecipazione, i lavori e il calendario 2020 realizzato.

Ad Anna Bruno il compito di presiedere la Cerimonia di premiazione.