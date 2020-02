Inchiesta sulle amministrative 2017, parla l’ex sindaco Pasquale Piccolo, candidato sindaco in quella tornata e attuale consigliere comunale di minoranza. Di seguito il testo fattoci pervenire:

”Mi corre l’obbligo, nella mia qualità di ex primo cittadino, di esprimere anche la mia idea in ordine alle notizie che vedrebbero l’amministrazione comunale coinvolta in vicende poco chiare.Il tutto si fonda su alcuni articoli di giornali che hanno contribuito alle dimissioni di due consiglieri comunali ,prima facenti parte della maggioranza e poi successivamente passati nelle fila dell’opposizione. Tale circostanza sta danneggiando in modo irrimediabile l’immagine della nostra città.Pertanto , sicuro della stessa solerzia che si è avuta nei mie confronti relativamente alle vicissitudini giudiziarie di cui sono stato vittima,chiarite e TUTTE risolte positivamente in tempi più che brevi , mi auguro che la magistratura ponga fine a queste “chiacchiere”assicurando alla giustizia “chi” e “se” abbia commesso reati, e dando risposte concrete ai cittadini , che sono sempre gli unici a pagare lo scotto di una “mala amministrazione”.

Avv. Pasquale Piccolo