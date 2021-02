Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere Antonio Granato.

“Il 2021 è iniziato e continuerà con l’ambizione della creazione di un polo riformista e moderato, che possa dare voce ai Tanti, donne ed uomini, che hanno già aderito e che vogliono contribuire al rilancio della nostra cara Città. Sarà, pertanto, necessario confrontarsi con tutti i rappresentanti delle forze politiche locali senza alcuna discriminazione che possa derivare dall’appartenenza a coalizioni e/o ideologie. Infatti, l’obiettivo è quello di dialogare e costruire con gli uomini e non con le sigle, rispettando il confronto ed il ruolo di ognuno. Determinante, sarà il contributo anche dei Consiglieri Regionali che rappresentano la nostra città, in quanto strumento per la realizzazione di importanti risultati e nei confronti dei quali è evidente un sentimento di stima e fiducia. C’è tanto entusiasmo e lavoreremo per tali finalità. A breve organizzeremo anche forme di divulgazione tramite i mezzi d’informazione”.

Il consigliere Comunale

Avv. Antonio Granato