Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno: “Un grande e forte augurio a tutti i ragazzi delle superiori che oggi sono rientrati in presenza. Domani pomeriggio la TASK FORCE farà un’analisi della situazione sulla platea scolastica sommese”.

Giugliano: “Al Liceo Scientifico classi prime in due aule adiacenti collegate dalla tecnologia LIM con l’ausilio del personale “COVID”.

Giuliano (Presidente dell’Associazione Pediatri della Campania): “I pediatri di famiglia si sono resi disponibili ad eseguire i tamponi antigenici rapidi, per accelerare le procedure di screening degli studenti messi in quarantena. Da domani prelievo tamponi a Somma Vesuviana sulle classi elementari e medie in quarantena. Un servizio che va a supportare dell’UOPC dipartimento di prevenzione evitando ai ragazzi di recarsi fuori Somma. Iniziamo domani alle ore 15:30 presso la sala consiliare attrezzata per l’occasione”.

“Abbiamo assunto personale “COVID” e con la LIM mettiamo in collegamento le prime divise in aule adiacenti. Al Liceo Scientifico, da oggi tutte le prime stanno, dunque seguendo una didattica in presenza al 100% grazie alla tecnologia LIM, alle Lavagne Interattive Multimediali che mettono in collegamento aule vicine. Ogni prima è stata divisa al 50% in un’aula e l’altro 50% in un’altra aula video – collegate attraverso la LIM. Le prime sono state le più penalizzate dal Covid perché praticamente non hanno avuto modo di incontrarsi, conoscersi e dunque per loro è garantita la didattica in presenza. Abbiamo assunto “l’organico Covid”, ulteriori docenti che da questa mattina stanno facendo da supporto ai docenti di base per distribuire le classi prime in due aule adiacenti. Dunque metà classe in un’aula con il docente di base e l’altra metà classe nell’aula affianco. Ambedue le classi sono collegate tramite la tecnologia LIM mediante Lavagne Interattive Multimediali che noi abbiamo in tutte le nostre aule. In questo modo è garantito il distanziamento ma è garantita anche la didattica in presenza. Chiaramente per le altre classi siamo invece con una didattica in presenza al 50%”. Lo ha affermato Anna Giugliano, Preside del Liceo Scientifico che proprio di recente è risultato terzo tra i migliori Istituti di Napoli e provincia per le scienze applicate, nell’ambito di Eduscopio, la graduatoria stilata dalla Fondazione Agnelli.

E c’è il boom di iscrizioni sia per lo Scientifico che per il Classico.

“Il trend era in crescita già dallo scorso anno – ha proseguito Giugliano – ed il Covid non ha fermato questo trend anzi, abbiamo dovuto aumentare le prime in scienze applicate ed è in crescita anche la sezione del Classico”.

Oggi in presenza anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Ettore Majorana, altra eccellenza sommese. Il Majorana è risultato addirittura secondo sempre nell’ambito della graduatoria della Fondazione Agnelli, tra gli Istituti Tecnici di Napoli e provincia.

Dunque ritorna la didattica in presenza.

“Purtroppo dobbiamo registrare un nuovo caso positivo nella platea scolastica della Scuola Media Statale “San Giovanni Bosco-Summa Villa”, anche in questo caso è stato applicato immediatamente il protocollo di sicurezza. Si tratta di un caso maturato sempre in ambienti familiari. Un plauso va a tutti i dirigenti scolastici che stanno veramente collaborando in modo costante – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – nell’ambito della TASK FORCE che unisce tutti i Dirigenti Scolastici, i Presidenti dei Consigli di Istituto, il Coordinatore dei medici di medicina di base, il coordinatore dei pediatri di libera scelta, dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Genitori presente in Campania e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, al fine di interagire sulla situazione epidemiologica locale, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, l’Assessore all’Edilizia Scolastica e da qualche aggiorno abbiamo nella TASK FORCE anche l’Associazione Ingegneri dell’Area Vesuviana. Domani, nel tardo pomeriggio faremo il punto della situazione. Attualmente i positivi attivi a Somma Vesuviana sono 135, di cui 5 ricoverati in ospedale, mentre i nuovi positivi sono 8 negli ultimi tre giorni”.

E domani screening tamponi su studenti delle classi elementari e medie che sono in quarantena.

“I pediatri di famiglia si sono resi disponibili ad eseguire i tamponi antigenici rapidi, per accelerare le procedure di screening. Non ci sovrapponiamo ne sostituiamo l’azione dell’UOPC dipartimento di prevenzione – ha affermato Maria Giuliano, Presidente dell’Associazione Pediatri della Campania – ma diamo un aiuto ad analizzare le classi messe in quarantena per presenza di casi di positività al COVID19. Si tratta, dunque di studenti che magari non hanno ancora effettuato il tampone. Infatti la nostra azione sarà volta esclusivamente ai casi di contatto stretti asintomatici che sono stati messi in quarantena fiduciaria i quali, per poter essere certificati al fine dell’interruzione dell’isolamento, devono aver effettuato o un tampone antigenico rapido o un tampone molecolare. I pediatri del distretto 48 in totale sicurezza dal 7 gennaio stanno procedendo agli screening e martedì 2 febbraio dalle 15:30, grazie alla disponibilità del Sindaco di Somma Vesuviana sarà allestita la sala consiliare del Comune per poter eseguire il tampone antigenico rapido ai bambini di Somma in possesso di prenotazione evitandogli una trasferta fuori paese. Il tutto nell’ottica di una collaborazione sinergica.”