Somma Vesuviana, il calendario che fa rivivere la storia del territorio

Si rinnova l’appuntamento annuale di Mario Sodano in piazza Vittorio Emanuele III con la pubblicazione della VII edizione del calendario dedicato, stavolta, alle “spigolature” storiche, religiose e civili di Somma Vesuviana.

Somma si racconta era diventato l’appuntamento di fine anno allo Spazio Creattivo di Mario Sodano in Piazza Vittorio Emanuele III, ma il Coronavirus, purtroppo, ha frenato l’abituale presentazione serale. Il calendario di Sodano non solo scandirà i giorni dell’anno, ma ci rivelerà storie ed aneddoti della comunità vesuviana. L’imprenditore – editore, infatti, ha voluto a tutti i costi onorare la sua città, cercando di non far mancare il suo contributo culturale. Un modo questo – sostiene l’autore – di richiamare l’attenzione sul nostro patrimonio storico, civile e religioso. Un progetto ambizioso che ha trovato nel prof. Ciro Raia, illustre storico, la massima adesione e disponibilità. Un’iniziativa editoriale – continua Sodano – ampiamente positiva e tanto gratificata lungo i primi sei anni di vita, tanto che registra un notevole interesse per i collezionisti e gli appassionati storici. Corredato con foto e immagini, il calendario documenta piccoli e grandi eventi che sono avvenuti sul territorio, rievocando atmosfere, volti e momenti che hanno segnato la comunità. Un viaggio tra antiche masserie, eruzioni vesuviane, chiese, confraternite e sacre rappresentazioni. Spero – conclude Mario Sodano – che il nostro lavoro sia un buon strumento di consultazione per chi voglia approcciarsi alla storia del proprio paese. Verrà distribuito gratuitamente in questi giorni, ritirando una copia presso il Centro Stampa Mario Sodano in piazza Vittorio Emanuele III.