Riceviamo e pubblichiamo dai referenti Plastic Free di Somma Vesuviana

c’’è un nuovo obiettivo per Plastic Free ODV Onlus: ripulire la foce del Garigliano. In questa impresa titanica, abbiamo bisogno di tutti voi. Domenica 18 Aprile i volontari di Lazio e Campania si uniranno per un’unica grande raccolta. L’ appuntamento è importante, ci vediamo alle 9:30 al Camping Pineta La Foce. La raccolta si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid con i dovuti distanziamenti. Per partecipare bisogna iscriversi all’apposito link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/18-apr-foce-del-garigliano/ Confidiamo nella Vostra partecipazione perché ognuno di noi ha il potere di rendere il mondo un posto migliore.

I Referenti di Somma Vesuviana Giovanna Raia & Vincenzo Converti

(fonte foto:Wikipedia)