Riceviamo e pubblichiamo da Luigi Ariola del sindacato F.A.I.L.M.S Conf.s.a.f.i.

Un azienda che si nasconde nel caos generale non effettua rotazione sulla cig e in più implementa ore di straordinario, lasciando a casa a zero ore sempre gli stessi lavoratori. Questo atteggiamento ci preoccupa tanto, un’azienda che non rispetta i lavoratori e si chiude a guscio, scappando persino dalle richieste di incontro è di poca affidabilità. Oggi in quell’area stiamo vivendo la crisi DEMA che da anni è diventato un male incurabile e dove sono a rischio 300 posti di lavoro.

La questione Mibex non possiamo sottovalutarla. A volte la grinta feroce di fare utili solo per alimentare l’economia del gruppo dirigente, annebbia due principi essenziali per un corretto rapporto di lavoro: il Rispetto e la Trasparenza.

Come O.S. invitiamo l’azienda ad intervenire su questi lavoratori che sono stati messi in difficoltà, lavoratori che hanno famiglie e bambini. Intanto continueremo a vigilare affinchè si garantisca il rispetto e l’equità di tutti le Lavoratrici e Lavoratori dell’azienda.(FOTO:RETE INTERNET)

Luigi Raiola

Segreteria Provinciale

F.A.I.L.M.S Conf.s.a.f.i.