Il dramma si consumava lo scorso 29 agosto quando la 39enne è stata ritrovata nella propria abitazione priva di sensi, in una zona periferica tra Saviano e Piazzolla. Non ce l’ha fatta Lurdes Rosa Ancora, la donna di origini venezuelane che al momento del ritrovamento mostrava quelli che sembravano essere fin da subito i segni di un’aggressione.

Stava combattendo tra la vita e la morte, dopo essere stata trasportata in ospedale dal 118 in codice rosso. Era in prognosi riservata: le profonde ferite alla testa, al torace, alla schiena e alle gambe lasciavano escludere agli inquirenti l’ipotesi di una caduta accidentale.

I tagli così profondi, il ricovero in condizioni critiche hanno causato la fine dei suoi giorni. Nonostante qualche segno di miglioramento, la sig.ra Rosa non ce l’ha fatta a continuare questa estenuante lotta contro il tempo. Le indagini sono ancora in atto.

Tanti i messaggi di cordoglio. Era molto conosciuta tra i cittadini savianesi che oggi si uniscono al dolore della famiglia; la ricordano come “Rosita, una ragazza dolcissima”.

