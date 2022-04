Somma Vesuviana, elezioni, Bianco indicato candidato sindaco

Riceviamo e pubblichiamo.

«Unire le migliori esperienze civiche e politiche della città per fare in modo che diventi protagonista dei Comuni vesuviani». Con queste intenzioni le civiche “lista Bianco”, “Per Somma”, “Onda Bianca – Alternativa Civica”, “Siamo Sommesi” e “Primavera Sommese”, il Partito Democratico e il Partito Socialista Italiano hanno siglato un accordo a Somma Vesuviana in vista delle imminenti elezioni amministrative del giugno 2022.

Le liste civiche ed i partiti hanno individuato in Giuseppe Bianco, detto Peppe, il candidato sindaco della coalizione. Chirurgo vascolare, già primario dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, Bianco è un medico noto a Somma Vesuviana, esponente stimato della società civile.

L’accordo tra le civiche e i partiti è stato raggiunto dopo un’ampia discussione, nel corso della quale sono stati approfonditi e discussi i capisaldi e i punti programmatici della coalizione.