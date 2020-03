Nel 1906, centoquattordici anni fa, il Vesuvio si risvegliò con grande fragore, provocando uno dei più violenti fenomeni eruttivi, solo inferiore storicamente a quello del 79 d. C. e del 1631.

Era la Domenica delle Palme del 1906 quando la vita dei paesi vesuviani fu turbata da quell’infausto episodio, che seminò lutti e distruzione in tutti i paesi vesuviani, come afferma il compianto ricercatore Giorgio Cocozza. Il culmine dell’attività raggiunse la sua massima intensità il giorno otto aprile, dopo una forte esplosione, accompagnata da una sensibile scossa tellurica. Nelle prime ore, sulle comunità di Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe ed altre, iniziò a piombare una fitta pioggia di lapilli, mista a pietre e scorie compatte. A Somma la devastazione dei fondi rustici riguardò non solo gli sparsi seminati, ma anche i vigneti ed altre abbondanti piantagioni. Molti edifici crollarono sotto l’eccessivo peso dei materiali piroclastici, accumulati sui tetti; numerosi abitanti perirono sotto le macerie, specie ad Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. A Somma, nella frazione di S. Maria Costantinopoli, si verificò il crollo di una trentina di case. A via Caprabianca, il giorno 13 aprile, perse la vita il contadino Pasquale D’Avino fu Giovanni, di anni 54, sotto le macerie della sua stalla. In via Margherita, due giorni prima, era morto nel suo letto il sensale Aniello Esposito fu Francesco, di anni 79, chiamato in paese con l’appellativo Tuppete, stavolta, sotto le macerie del solaio. L’unico ferito attestato fu tale De Vivo Vincenzo, come riferisce il prof. Luigi Iroso nelle sue pregevoli ricerche sull’evento.