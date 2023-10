Somma Vesuviana è capofila del progetto PrIns , Allocca e D’Avino: “Progetto voluto fortemente da noi”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Somma Vesuviana è capofila del progetto PrIns, Pronto Intervento Sociale nei Comuni dell’Ambito N 22 – oltre Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano e San Vitaliano.

“Il progetto iniziato da circa una decina di giorni è stato voluto fortemente dal consigliere comunale Sergio D’Avino e dall’ex assessore ai Sevizi Sociali, Rubina Allocca, con grande supporto del Responsabile dell’Ambito dott. Luigi Ruggiero e della dott.ssa Iolanda Marrazzo.

In 6 anni di nostra Amministrazione tanti sono stati i progetti come questo portati avanti sempre e solo per il bene dei nostri Cittadini.

E sempre senza slogan, senza tagli di nastro e passerelle, senza l’enfasi del prodigio e dell’eccezionale, capo chino sul lavoro da fare e idee chiare sul presente e sul futuro. Le passerelle, soprattutto quelle finali, quando il lavoro è bello e fatto e si tratta di mettersi in mostra e prendersi meriti altrui, le lasciamo volentieri agli arrivisti e approfittatori dell’ultima ora, troppo semplice e troppo comodo.

Noi siamo e restiamo altro, orgogliosi del nostro essere e soddisfatti per il lavoro profuso per la nostra Città e per tutti i cittadini degli altri cinque Comuni dell’Ambito N 22”.