Somma Vesuviana, Di Sarno: “Mascherine obbligatorie all’aria aperta, sempre! In città 59 positivi ed 80 persone in isolamento”

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana.

“A questo punto subentra l’ordinanza regionale emanata poco fa. E’ disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto). L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva. Dunque all’aria aperta c’è obbligo di indossare sempre la mascherina, non conta più la distanza e non conta più se siamo in piazza o per strada”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

Misure importanti:

“È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani – ha proseguito Di Sarno, citando l’ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°. Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da “contatto stretto”, vi è l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identità”.

A Somma Vesuviana ecco la situazione:

“Abbiamo 59 positivi di cui 49 attivi, 10 guariti. Inoltre – ha concluso Di Sarno – le persone ora in isolamento sono ben 80”.