Di Sarno (sindaco): “Differenziata al 71% Il mio appello è a quelle persone che continuano a sversare abusivamente rifiuti: abbiamo un solo Pianeta! Alle 24 telecamere installate se ne aggiungeranno altre 30!”.

Nella Giornata Mondiale della Terra operazione con le Guardie Zoofile e le Guardie Rurali – ancora residui di amianto. Esposito (Coordinatore Provinciale Guardie Rurali): “Intera mattinata di operazione sul territorio di Somma Vesuviana e abbiamo nuovamente trovato residui di amianto e pneumatici”.

“Ringrazio i volontari che ci mettono l’anima e tanta passione perché sono innamorati di quello che stanno facendo: tutela del nostro patrimonio faunistico e ambientale. C’è un problema però perché alcune strade, da poco pulite con interventi del Servizio di Igiene Urbana con l’ausilio delle Guardie Zoofile dell’AISA, sono nuovamente con sversamenti abusivi di rifiuti. Dunque è questo il dramma: ci troviamo a combattere ogni giorno in quanto le persone che sversano abusivamente i rifiuti non amano se stesse ed il patrimonio del Pianeta Terra che è unico. Noi abbiamo un solo Pianeta e dobbiamo tutelarlo. La raccolta differenziata a Somma Vesuviana ha raggiunto percentuali importanti in quanto siamo al 71% di differenziata e questo significa che gran parte dei cittadini segue il nostro lavoro, ma purtroppo ci sono sporcaccioni che deturpano il territorio. Forse devo pensare che lo fanno anche a casa loro. Purtroppo però l’atteggiamento di queste persone ricade sulla nostra città, sulle casse dell’Amministrazione perché siamo costretti ad affrontare costi in più. Noi abbiamo installato 24 telecamere che oltre a servire alla sicurezza del cittadino servono anche per garantire la sicurezza del patrimonio ambientale. Queste persone però, purtroppo ora vanno a scaricare in altri posti ed in altri luoghi della grande periferia di Somma Vesuviana. A breve installeremo altre 30 telecamere che a questo punto saranno ben visibili e ben visibile sarà il controllo ancora più forte da parte nostra. Anzi a questo controllo invito tutti i cittadini che vogliono bene al Pianeta Terra”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, partecipando alle operazioni di controllo del patrimonio naturalistico di Somma Vesuviana ad opera delle Guardie Zoofile dell’Associazione Italiana di Sicurezza Ambientale e del Corpo dei Vigili Urbani di Somma Vesuviana con il Servizio di Igiene Urbana, nella Giornata Mondiale Della Terra.

“Abbiamo trovato ancora residui di amianto – ha dichiarato Carmine Esposito, Coordinatore Provinciale delle Nucleo Operative Guardie Rurali ed abbiamo trovato pneumatici e rifiuti lasciati dalle persone. L’operazione è stata coordinata dalle Guardie Zoofile dell’Associazione Italiana di Sicurezza Ambientale. Se il cittadino non acquisisce un minimo di senso civico purtroppo il nostro operato sarà ancora più complesso”.

Le Guardie Zoofile che hanno curato le operazioni di questa mattina con il coordinamento del Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Sicurezza Ambientale (AISA), Giovanni Cimmino, sono Agenti di Polizia Giudiziaria e l’AISA è riconosciuta da Ministero dell’Ambiente e del Mare. “Noi, in collaborazione con il Comune e con gli Enti locali preposti, individuiamo le aree degradate, gli scarichi abusivi di rifiuti – ha dichiarato Giovanni Cimmino – ed inviamo nell’arco di pochi minuti, in tempo reale, la documentazione fotografica di quanto trovato ed anche la geo – localizzazione dei siti allo SMA Campania. Gli interventi di oggi si sono svolti nelle zone di Santa Maria a Castello, Via Pigno e Via Pomigliano.