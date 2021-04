Un’altra buona notizia per i cittadini di Terzigno: nelle prossime settimane verrà allestito un centro vaccinale in via dei Pini, presso il nuovo Campo Polivalente “Falcone e Borsellino”.

Nelle scorse settimane vi sono stati numerosi sopralluoghi presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Terzigno, un passo importante per la città e per i suoi cittadini che in questo modo possono godere di un servizio fondamentale come quello del Centro Vaccinale senza doversi necessariamente spostare in altri comuni.

Il numero dei contagi intanto resta stabile, attualmente 120 in totale, con una percentuale che resta sempre al di sotto della media regionale. Terzigno infatti resta uno dei paesi vesuviani con una continua discesa di positivi al covid-19, segno che la zona rossa abbia effettivamente portato degli ottimi risultati.