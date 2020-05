In merito al nostro articolo di ieri – mercoledì 6 maggio- ci inoltra la seguente precisazione. Lo avevamo dato in pole position per il ruolo di vicesindaco e ci aveva confortato la pubblicazione, sulla pagina ufficiale del suo movimento civico, di un post augurale per la nuova carica. Di seguito, la sua nota che riceviamo e volentieri pubblichiamo:

“Mi dispiace che ci sia stata una fuga in avanti di nomine non ancora definite . Per quanto mi riguarda ho dato la mia disponibilità ad entrare in giunta sia al Sindaco che al mio gruppo Svolta Popolare, al momento nulla è stato definito. In attesa del quadro completo sarà il Sindaco a decidere e ad ufficializzare le nomine nei modi e nelle sedi opportune”.

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]