Notizie importanti giungono dal deputato Luigi Iovino, che annuncia fondi per il comune di Saviano, dichiarato “zona rossa” dopo gli assembramenti durante il funerale del primo cittadino. Questa dotazione da parte del governo servirà per fronteggiare problemi socioeconomici.

In seguito ai tamponi effettuati su base volontaria a tutte le persone che operano in prima linea sul territorio di Saviano, le cui attività non sono state soggette a chiusure o sospensioni (medici, Protezione Civile, polizia locale, dipendenti comunali), il vicesindaco Carmine Allocca comunica che «i 210 tamponi di controllo per Covid-19 effettuati lunedì 4 maggio dall’Istituto Zooprofilattico di Napoli, sono risultati tutti negativi».

A queste prime notizie rassicuranti se ne aggiungono altre altrettanto positive per il paese. Stando a quanto annunciato da Luigi Iovino, esponente del Movimento 5 Stelle, il governo ha creato un fondo di 200 milioni di euro per tutti i comuni che sono entrati nella cosiddetta lista della “zona rossa” alla data del 30 aprile 2020. Il fondo istituito presso il Ministero degli Interni sarà ripartito tra i vari comuni interessati in base alla densità degli abitanti, ai danni causati dal Coronavirus e soprattutto tenendo conto dei nuclei familiari più bisognosi.

«I comuni beneficiari devono destinare queste risorse per interventi di carattere economico e sociale connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19. Serviranno per aiutare famiglie in difficoltà, imprese e attività produttive che hanno subito dei danni maggiori rispetto agli altri territori», spiega Luigi Iovino, che sottolinea il rilevante intervento del viceministro dell’economia e delle finanze, Laura Castelli, grazie alla quale anche il comune di Saviano è stato inserito nella suddetta lista.

Il virus ha diffuso in questo paese molte preoccupazioni, a partire dal caso ormai noto degli assembramenti durante il funerale del Sindaco, fino all’attuale aumento dei casi risultati positivi al Covid-19. «Mi preme parlare di Saviano perché questa comunità ha avuto tanti problemi anche a livello mediatico. È stata descritta come una comunità di persone incoscienti, che non rispetta le regole. Io vorrei spezzare una lancia a favore di questi cittadini anche se non ne hanno alcun bisogno» aggiunge Iovino. «Vanno premiati i cittadini che sono rimasti a casa in maniera seria e rispettosa e vanno sanzionati gli altri» incalza il deputato, incoraggiato dal lavoro della magistratura che sta facendo il proprio corso.

«Non accetterò la mancata presenza dell’amministrazione comunale e dei funzionari perché c’è bisogno di dare risposte concrete ai tanti savianesi. Questi soldi che arriveranno saranno vigilati e controllati». Il deputato del Movimento 5 Stelle rivolge un appello ai cittadini, chiedendo di segnalare a lui o alle autorità competenti qualsiasi tipo di attività sospetta. «Spero che questi fondi non vengano gestiti come i buoni spesa con ritardi e pochi controlli da parte di tutta l’amministrazione comunale» chiude Iovino, sottolineando la necessità di risposte concrete oltre che una maggiore correttezza e trasparenza nelle informazioni diffuse dal comune per evitare che gli stessi abitanti possano sentirsi abbandonati e in totale confusione.