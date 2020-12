Riceviamo e pubblichiamo dal segretario cittadino del PD

Il Circolo PD di Somma Vesuviana, nel corso di questi difficili mesi di emergenza sanitaria, che ha fatto registrare, anche nella nostra comunità, un numero consistente di vittime, ha lavorato per supportare i cittadini con una serie di azioni e, nel contempo, ha manifestato piena collaborazione all’Amministrazione Comunale con la richiesta d’incontri e la formulazione di diverse proposte.

In qualità di forza politica, seppur non presente con propri rappresentanti in Consiglio Comunale, abbiamo sentito e sentiamo il dovere di apportare il nostro contributo.

Su richiesta del Primo Cittadino, il giorno 9 dicembre la Segreteria del Circolo ha tenuto un incontro per discutere della situazione di emergenza sanitaria anche in vista delle festività natalizie.

Ritenendo prioritaria la collaborazione e l’unità di tutte le forze politiche, chiediamo all’Amministrazione Comunale di costituire un tavolo aperto non solo alla nostra forza politica ma a tutte le altre attive e presenti; il complesso momento che stiamo vivendo, ci insegna che abbiamo bisogno gli uni degli altri.

In accordo con quanto predisposto a vari livelli amministrativi, bisogna lavorare insieme per un comune obiettivo; è necessario programmare in modo organico la tutela della salute, la sicurezza, l’istruzione, l’economia, sostenere soprattutto le categorie non garantite, in special modo le fasce di cittadini più deboli e fragili.

Il Segretario Cittadino

Filomena Tiziano