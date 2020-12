Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio Stampa di Mariglianella.

L’Amministrazione Comunale di Mariglianella guidata dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, avente come Assessore all’Urbanistica, Sport e Spettacolo, nonché Vice Sindaco, Felice Porcaro, in quest’anno straordinario, segnato dalla Pandemia da Covid-19 che tanti lutti e sofferenze in Italia e nel mondo sta producendo, contro la quale stiamo combattendo tutti, singoli ed Istituzioni, ha inteso allietare il periodo natalizio con delle speciali installazioni.

Sono state impiegate tecniche innovative di video proiezione con la luce ed il movimento che sono messi al servizio dell’artistica rappresentazione della Sacra Famiglia, la Natività ed il Cielo stellato, del Tricolore nazionale con la diffusione di musiche e canti natalizi per il centro storico di Mariglianella. Questi sono gli edifici pubblici investiti da luci e colori producenti uno duplice spettacolare messaggio civile e religioso: la Casa Comunale; l’Insignita Chiesa di San Giovanni Evangelista in Via Parrocchia; la storica Scuola Elementare dell’I. C. “Giosuè Carducci”, in Via Materdomini e l’antica Chiesetta della Madonna della Sanità presso le Suore Domenicane in Via Marconi.

Queste installazioni, come ha detto e scritto, sulla sua pagina facebook, il Sindaco Russo, sono state realizzate «Per non perdere la speranza Pur in un tempo di sofferenza e di dolore non abbiamo voluto far mancare un piccolo segno per il Natale che viene. L’Amministrazione Comunale ha scelto di dare “luce” a quattro luoghi significativi della nostra comunità: la casa comunale, la chiesa parrocchiale, il plesso della scuola primaria e la chiesa delle suore. Abbiamo dato vita, così, ad un percorso ideale che si apre e si chiude con la proiezione della bandiera italiana, quasi come se Mariglianella volesse abbracciare l’Italia intera per quanto è accaduto in questo anno che sta per terminare. Dunque, il filo rosso che lega le quattro proiezioni dando vita ad un gioco di luci (accompagnate dalla filodiffusione di canti natalizi lungo l’arteria principale della città) è la solidarietà e la fratellanza cristiana, per non perdere la speranza di tornare un giorno ad abbracciarci nuovamente. Buon cammino verso il Natale del Signore».