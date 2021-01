Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dal consigliere Antonio Granato.

il 31 Dicembre u.s., ho avuto la necessità di richiedere al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, di discutere nella prossima conferenza in ordine ad una tematica che desta in me notevole preoccupazione.

La riapertura post-covid degli edifici scolastici comunali ed il ripristino dell’attività scolastica in presenza, va approfondita ed affrontata con attenzione nei minimi dettagli, valutando le criticità del nostro territorio, non fidandomi delle disposizioni sovracomunali spesso confusionarie e contraddittorie.

Ci avviamo ai mesi più freddi dell’anno ed alla stagione influenzale, ed abbiamo l’obbligo come amministratori comunali, di concerto ai dirigenti scolastici, di prevedere ogni di forma di tutela sia del diritto all’istruzione , ad esempio implementare la possibilità di scelta dei genitori di poter continuare la didattica a distanza per i propri figli, che quello preliminare alla salute della popolazione attraverso uno screenig di massa.