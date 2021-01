Riceviamo e pubblichiamo

Con decreto numero 1 del 4 gennaio 2021, il Sindaco Carmine Esposito ha conferito ad Alfonso Di Fraia la carica di Capo di Gabinetto. Sarà Di Fraia a coordinare il lavoro del personale addetto allo Staff e già nominato nelle persone di Carmen Auriemma, Roberta Auriemma, Cristiano Angelo Amitrano, Carla Castaldo e Francesco Gifuni. Supporto diretto al Sindaco, raccordo tra vertici politico e amministrativo, cura dei rapporti con i gruppi consiliari, i partiti politici, enti e istituzioni. “Sono onorato e grato di poter servire la comunità. Lo sono sempre stato, lo sono e lo sarò, ma questo è particolarmente vero in un momento in cui la scarsità conclamata di personale e gli effetti della pandemia stanno causando molti disagi – commenta Di Fraia – grazie quindi al nostro sindaco Carmine Esposito, che con la sua squadra sta mostrando giorno dopo giorno il suo valore e il suo attaccamento per Sant’Anastasia, per avermi conferito un ruolo di grande responsabilità di cui sento gli onori e gli oneri e che mi vedrà impegnato nei prossimi anni, non facendo mai mancare il mio impegno e la mia presenza nella casa comunale degli Anastasiani. Lo farò, come sempre, con il Cuore”.