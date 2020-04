Somma Vesuviana sta dando una grande lezione di solidarietà. Associazioni, imprenditori, istituzioni tutti uniti per sostenere le famiglie in difficoltà.

In questi giorni cosi bui anche il campione italiano paralimpico Claudio De Vivo con l’associazione Atletica Picardi ha deciso di aiutare le persone più in difficoltà, donando dei pacchi di prima necessità al comune di Somma Vesuviana per la distribuzione. De Vivo, sempre molto attivo sul territorio per sostenere iniziative sociali, in questo difficile momento di emergenza sociale non si è tirato indietro e si sta attivando costantemente e per dare sostegno a chi ne ha bisogno . De Vivo :”Sono a disposizione per dare una mano alla mia città , ringrazio il Sindaco Salvatore Di Sarno, la protezione civile Cobra 2 e i supermercati Decò di Somma Vesuviana”.