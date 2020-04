Ieri la notizia del tampone positivo per il medico del pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra aveva fatto scattare l’allarme nel grande ospedale privato convenzionato. Intorno alle 18 e 30 il pronto soccorso è stato chiuso e quindi sanificato per ore. Ha riaperto alle 10 e 30 di questa mattina. Ma c’è voluto poco per passare dalla buona alla cattiva notizia. Sempre stamattina c’è stato infatti il primo decesso per covid 19 in clinica. Si tratta di un uomo anziano residente a Casalnuovo. Aveva 79 anni. E tutto questo capita proprio quando il nosocomio ha da qualche giorno inaugurato il reparto Covid 19: 12 posti, 4 di terapia intensiva e 8 di sub intensiva. E’ diretto dal dottor Nicola Maresca, che fino a poco tempo fa dirigeva il pronto soccorso per poi passare alla direzione di un reparto interno.