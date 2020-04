Il consigliere in un post su Fb fa sapere di aver scritto al sindaco chiedendogli di provvedere all’acquisto immediato di visiere di protezione e di qualsiasi altro dispositivo per la polizia municipale.

C’è troppa gente per le strade di Somma Vesuviana, c’è troppa gente nei negozi di alimentari e nei supermercati. Per l’incoscienza di molti, si rischia di vanificare i sacrifici di tutti e adesso occorre una stretta sulle modalità da utilizzare per fare la spesa. A controllare che le persone siano in strada per un giustificato motivo sono le forze dell’ordine, soprattutto la Polizia Municipale‍️ che ringrazio da cittadino e da consigliere comunale. C’è però un problema: i vigili urbani di Somma Vesuviana non sono dotati di dispositivi individuali di protezione adeguati ed ogni sera debbono far ritorno nelle proprie case, dalle famiglie, dai figli. Con quale cuore potremmo prendercela con loro, rispetto ai controlli? Per questo motivo ho appena inoltrato una lettera indirizzata al Sindaco di Somma Vesuviana, che pure si sta tanto prodigando, con la quale gli chiedo, in considerazione della gravissima emergenza sanitaria e dell’indispensabile apporto che la Polizia Municipale sta fornendo quotidianamente, di provvedere all’acquisto immediato di visiere di protezione e di qualsiasi altro dispositivo che possa tutelarli. Sono persone che proteggono noi e tutti insieme abbiamo il preciso dovere di preservarli da ogni rischio‼️

