Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Pd

Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, come Partito Democratico di Somma Vesuviana, abbiamo cercato di apportare un contributo alla nostra Comunità Sommese attraverso un dialogo aperto con il Sindaco, diffondendo informazioni, atti scritti e proposte.

Dovendo rispettare le misure restrittive che la situazione c’impone, l’attività del Partito è continuata riunendo il gruppo Dirigente in modalità di videoconferenza in modo da poter analizzare le criticità, elaborare proposte e iniziative utili alla nostra Comunità. Annunciamo, pertanto, l’istituzione di uno sportello virtuale al cittadino per fornire chiarimenti e aiuti nella compilazione d’istanze finalizzate a ricevere informazioni sui vari sussidi, contributi predisposti dal piano socio-economico della Regione Campania, per segnalare casi di bisogno o di necessità.

Lo sportello sarà pubblicizzato attraverso vari canali e social network, con l’indicazione di un numero telefonico (3914385437) a cui far riferimento.

Rivolgiamo la nostra attenzione in particolare, alle categorie più fragili che in questo momento sono maggiormente penalizzate; ci proponiamo di fare la nostra parte in una situazione che, in misura e modi differenti, è per tutti impegnativa.

Nel contempo, rinnoviamo il nostro invito all’Amministrazione Comunale di provvedere a informare la cittadinanza, in modo chiaro e tempestivo, circa tutte le risorse a disposizione, compresi i dispositivi di protezione individuale, i criteri di gestione e l’assegnazione delle stesse.

Riteniamo che una un’informazione dettagliata e puntale, sia la valida garanzia per sgombrare il campo da qualsiasi confusione che, in questo momento di emergenza, non sarebbe di sicuro aiuto. Tutti devono essere salvaguardati e nessuno deve essere lasciato da solo.