Di Sarno : “Ieri lumini accesi come se fosse passata la Madonna. Poi alle 19 e 15, tutti i musicisti della Banda hanno suonato in diretta da 30 postazioni diverse la Marcia funebre di Orsomando. La musica è arrivata anche in filodiffusione nei vicoli del borgo antico e lungo le strade del percorso storico della Processione. E come se la Madonna avesse ascoltato: abbiamo i primi due guariti da Coronavirus a Somma Vesuviana”.

Ieri piu di 15.000 persone hanno assistito alla diretta del Venerdì Santo dalla Collegiata. Si tratta di immagini video storiche e che resteranno nella storia. Nelle immagini è possibile vedere anche sindaco, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile con le mascherine all’interno della Collegiata, la chiesa antica di Somma Vesuviana, dalla quale ogni anno usciva la Processione del Cristo Morto con piu’ di 2000 confratelli con il saio bianco. E’ possibile scaricare le immagini dalla pagina del sindaco https://www.facebook.com/ SalvatoreDiSarnoSindaco/

“Come se la Madonna avesse ascoltato: a Somma Vesuviana due persone guarite dal Coronavirus. Intanto ieri lumini accesi sui balconi e terrazze di Somma Vesuviana mentre in filodiffusione per le stradine si sentiva la Marcia funebre che ogni anno ha sempre accompagnato la processione del Cristo Morto. I 30 musicisti della Banda musicale “Antonio Seraponte” hanno suonato a distanza da 30 postazioni diverse. Tutto in diretta social, come anche il rito liturgico dalla storica chiesa della Collegiata dalla quale ogni anno esce la Processione. Una partecipazione massiccia con ben 15.000 persone che hanno assistito alle dirette”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano dove ad oggi si contano 21 contagi.

“Credo che il nostro sia stato un modo davvero originale per dimostrare la nostra vicinanza ai malati, agli infermieri, ai medici, a quelle persone che non sono piu’ con noi. Alle 19 e 15 tutti i musicisti della nostra banda, la banda musicale “Antonio Seraponte” che ogni anno accompagnano la processione del Cristo Morto – ha dichiarato Ciro Seraponte – hanno suonato in diretta social a distanza da ben 30 postazioni diverse e la musica, esattamente la Marcia funebre di Orsomando è stata ascoltata in filodiffusione nei vicoli e lungo le strade di quello che era il percorso storico della processione. Tantissime persone hanno assistito alla diretta social vedendo suonare in contemporanea i 30 musicisti”.

Il video è molto bello. Tutti possono trasmetterlo, si vedono i 30 musicisti che da 30 postazioni diverse, dalle loro case, sotto la direzione del loro direttore, il maestro Mauro Seraponte, hanno “accompagnato” la Madonna a distanza suonando la marcia funebre “Dolores” di Orsomando. Un modo davvero originale di non far mancare una tradizione secolare e soprattutto di invocare la benedizione della Madonna.

La Processione del Cristo Morto di Somma Vesuviana è una delle tradizioni religiose piu’ significative dell’intero sud Italia. Si tratta di una processione secolare con la partecipazione di circa 30.000 persone, ben 2000 confratelli con il saio bianco, il corteo di donne ed i canti in latino.

In contemporanea, sempre ieri la Marcia funebre è stata trasmessa anche dalla storica Radio Antenna Uno con i commenti di Alessandro Masulli, Direttore dell’Archivio Storico di Somma Vesuviana e del Sidanco, Salvatore Di Sarno.

E sul canale YouTube https://www.youtube.com/ watch?v=swz-zylzYyQ sarà possibile scaricare e vedere ora le immagini delle varie edizioni della storica Processione del Cristo Morto con lo sfilare delle Congreghe.

