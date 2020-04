I detenuti di tre padiglioni del carcere di Poggioreale a Napoli hanno donato 1.607 euro all’ospedale Cotugno, nosocomio cittadino specializzato in malattie infettive e in prima linea nella lotta al Coronavirus. A renderlo noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. “Si tratta di un gesto lodevole – ha evidenziato il segretario dell’Osapp Campania, Vincenzo Palmieri – che dimostra sensibilità verso chi affronta in prima linea l’emergenza da Covid-19”. Per Palmieri, “generalizzare sull’opinione della popolazione detenuta è un grave errore: molti si sono ravveduti e dissociati dalle rivolte e dai disordini e dai devastamenti della struttura del mese scorso. Altri invece si lasciati andare anche a offese ai danni degli agenti, non comprendendo la gravità dell’emergenza storica”. La donazione è stata resa possibile grazie alla mediazione del direttore della casa circondariale partenopea, Carlo Berdini, e del comandante del reparto di polizia penitenziaria, Gaetano Diglio.