Il sindaco Di Sarno: “Domani l’ordinanza che stabilirà l’obbligo della mascherina all’aria aperta sempre, per tutta la giornata. Più di 50 i positivi e più di 80 le persone in isolamento. Non abbiamo mai avuto un dato così alto. Numerosi sono stati gli appelli ma domani firmerò l’ordinanza sindacale valida su tutto il territorio di Somma Vesuviana”.

“Domani firmerò l’ordinanza con la quale stabiliremo l’obbligo dell’uso della mascherina all’aria aperta sempre, per tutto il giorno così come è avvenuto nella fase acuta dell’emergenza epidemiologica. Purtroppo i casi a Somma Vesuviana sono in aumento e dunque ritengo necessario un intervento davvero rigido. Con l’ordinanza di domani sarà obbligatoria, su tutto il territorio di Somma Vesuviana, la mascherina all’aria aperta. Abbiamo superato i 50 positivi e addirittura le 80 persone in isolamento, i dati vedranno con ogni probabilità un ulteriore aggiornamento”.