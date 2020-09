San Vitaliano, Covid: il sindaco Raimo in isolamento volontario, domani il tampone

“Cari concittadini, viste le tante notizie che si rincorrono in questi attimi, mi preme tranquillizzare voi tutti dicendovi come stanno realmente le cose: questa mattina ho avuto conferma dalla ASL competente della positività al Covid19 di una persona di famiglia con cui sono in contatto.Il mio senso di responsabilità mi impone di pormi in isolamento volontario domiciliare fino ad esito negativo del tampone che eseguirò domani stesso.Continuerò a lavorare da casa ed a dare il mio contributo.Chi mi sostituirà fisicamente continuerà a fare andare avanti la macchina amministrativa.La chiusura degli uffici comunali prevista per domani è solo a titolo precauzionale e per consentire una sanificazione.Continuate ad essere responsabili”.