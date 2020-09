Il Lions club “San Giuseppe Terre del Vesuvio” ha organizzato un Concerto di solidarietà, per la serata di venerdì 25 settembre, nella splendida cornice di “Villa Sant’ Andrea”, in San Giuseppe Vesuviano. Un quintetto di fiati, “Penta Wind”, si esibirà in un concerto in due tempi: nel primo saranno eseguite le colonne sonore più famose scritte da Ennio Morricone quale omaggio ad un grande artista e storico socio “lion” ; nel secondo verranno eseguiti arie di opere e pezzi famosi di importanti autori. Al concerto seguirà un rinfresco preparato dagli chef della villa. La presidente e i soci del Lions club hanno accolto la richiesta del parroco don Rosario Avino che ha fatto loro più volte presente la situazione di disagio economico in cui versano molte famiglie . La vendita dei biglietti è stata un vero successo: pertanto si potrà fare una cospicua donazione alla Caritas parrocchiale ed anche contribuire ad una raccolta fondi “Pro Libano” promossa dal governatore del “distretto 108yA” dott. Antonio Marte . La presidente Maria Lucia Ambrosio a nome di tutti i soci ringrazia calorosamente chi ha sostenuto l’ iniziativa ed ha così contribuito a regalare un sorriso alle famiglie in difficoltà, i bravissimi Maestri del quintetto per il sostegno che danno a tali iniziative e i proprietari della “Villa” ,Ciro ed Alessia Ambrosio, per la loro amabile disponibilità. . L’ importante nella vita è non abbandonarsi mai al cinismo ed all’ indifferenza: essere accoglienti e solidali e` un nostro piccolo e semplice dovere .