Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dal consigliere Pasquale Piccolo.

Con determina n.632 del 19.11.2020 il responsabile organizzativo area 1 ha fatto un avviso per il reclutamento di 5 unità di personale, utilizzando le graduatorie di idoneità di altri enti comunali, per l’assunzione di 5 vigili urbani.

In un momento in cui nel nostro paese dilaga la disoccupazione e le condizioni economiche delle famiglie sommesi viaggiano verso momenti sempre più critici, negare la possibilità e la speranza di inserimento a dei giovani sommesi attraverso l’espletamento di un concorso pubblico, anche se nazionale, è davvero un atto grave ed irrispettoso.

Sicuramente il concorso avrebbe richiesto tempi un po’ più lunghi (90-120 giorni) per cui non basta giustificare tale scelta adducendo come motivazione la brevità dei tempi.

Di emergenze a Somma ce ne sono tante da risolvere e non sarebbero stati i tempi per il concorso a penalizzare ancora di più la nostra città.

Questa scelta manda in fumo un’altra speranza per i nostri giovani e non depone bene per il Sindaco e la sua amministrazione.

VERGOGNA !!

Pasquale Piccolo