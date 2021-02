Dopo un lungo stop a causa del Covid-19, l’ A.S.D Somma skating school, società sportiva dilettantistica di pattinaggio, finalmente ritorna in pista.

Nelle scorse settimane il maestro e pattinatore Daniele Palo ha disputato due gare per la Coppa Italia di freestyle ottenendo ben due ori sia nella specialità del Classic che nello Speed Slalom. Risultati ottimi, nonostante i tre lunghi anni di stop, che riportano il sorriso in asd dopo due prestazioni perfette da parte dell’atleta che è riuscito ad allietare tutti con un bis straordinario ricevendo anche i complimenti da parte del Commissario Tecnico della Nazionale di freestyle.

Notizie amare invece per Sveva Romano, pattinatrice dell’asd, che avrebbe dovuto gareggiare nelle scorse settimane e che ha dovuto purtroppo fermarsi a causa di un infortunio durante il riscaldamento. La Skating School di Somma ha ovviamente espresso tutta la propria vicinanza all’atleta augurandole una pronta guarigione.

Non resta che sperare in un futuro ancor più roseo per tutti gli atleti della società, nel frattempo però possono tutti tirare un sospiro di sollievo e festeggiare (seppur da lontano) le vittorie ottenute in questo inizio 2021.