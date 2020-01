Riceviamo e Pubblichiamo il chiarimento sulla questione assistenza domiciliare disabile dalla Responsabile Ufficio di Piano Ambito Territoriale N 22 del Comune di Somma Vesuviana Dott.ssa Iolanda Marrazzo

Egr. Direttore,

in merito alla situazione denunciata sul giornale da Lei diretto Il Mediano (ilmediano.it) con un articolo del 16 gennaio 2020 a titolo “Somma Vesuviana, anziano con grave handicap escluso da graduatorie assistenza”, La informo che:

• il Nomenclatore Regionale dei Servizi Sociali denominato “Classificazione Interventi e Servizi Regione Campania per la promozione della sicurezza sociale” prevede due distinti Servizi di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale:

 Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale per Persone con Disabilità: codice D7 – G1;

 Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale per Persone Anziane: codice E7 – G1.

Il signor A.D.P. di anni 66, citato nel suo articolo, ha presentato Domanda per il Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale per Anziani avendo superato i 65 anni di età e ricadendo nell’Area Persone Anziane prevista dal Nomenclatore Regionale.

La Graduatoria di Ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale per gli Anziani pubblicata dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 22, è una graduatoria provvisoria e, pertanto, il signor A.D.P. presente all’111 posto è un potenziale beneficiario.

La valutazione dei singoli casi e la stesura della graduatoria provvisoria è stata effettuata secondo i criteri oggettivi resi pubblici mediante “Avviso Pubblico Servizio Assistenza Domiciliare Sociale per Anziani e Persone con Disabilità” approvato con Determinazione Reg. Gen. N. 1792 del 22/10/2019 del Comune di Somma Vesuviana e pubblicata sui siti web istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale N 22.

Allo scadere dei termini di presentazione dei ricorsi avversi alla Graduatoria provvisoria gli stessi (compreso quello già presentato dal Sig. A.D.P.) saranno esaminati e questo ufficio provvederà a redigere la Graduatoria definitiva.

Nel caso in esame, qualora l’utente non dovesse rientrare in posizione utile ad usufruire del Servizio potrà essere istruita procedura per usufruire del Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) come già anticipato verbalmente al Sig. A.D.P.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori comunicazioni sia a mezzo PEC all’indirizzo

responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info e sia allo 081/8939227.

Ambito Territoriale N 22

La Responsabile Ufficio di Piano

F.to Dott.ssa Iolanda Marrazzo