Riceviamo e pubblichiamo.

Di seguito la dichiarazione del neoeletto coordinatore.

“Finalmente ufficializzata la mia nomina! Sono ufficialmente Coordinatore Cittadino della Lega Giovani per il comune di Somma Vesuviana (NA), ringrazio chiunque mi sia stato vicino, in particolare il mio Coordinatore provinciale Michele Diana​ e quello regionale Nicholas Esposito, che hanno creduto nella mia persona, serietà e nei miei progetti di rilancio per il mio paese! Ricopriró quest’incarico con tanta forza, passione, serietà, e con tutte le qualità che mi contraddistinguono. Adesso faccia tosta, schiena dritta, e piedi per terra, perché c’é tanto da fare! Vince la squadra! #LegaGiovaniSomma

