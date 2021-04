Riceviamo e pubblichiamo.

In questo lungo periodo che ha segnato la vita di ognuno di noi, comportando spesso il disagio della solitudine e il senso dell’abbandono, l’UICI presidio di Sant’Anastasia-Pomigliano e paesi vesuviani, nella persona del referente Giuseppe Fornaro, ha attivato tantissime forme di sostegno e supporto ai non vedenti e ai loro familiari creando una fitta rete di servizi con l’amorevole aiuto dei volontari e la partecipazione delle Istituzioni.

Un esempio è il supporto per la registrazione sulla piattaforma per i vaccini e per chi ha difficoltà di recarsi nei siti vaccinali, l’Uici si sta interfacciando con i Comuni e con la Protezione Civile dei relativi Comuni per organizzare gli accompagnamenti, ma riesce con tenacia e con dedizione a collaborare anche con tanti privati che, per merito della loro generosità, riescono a regalare sorrisi, un grazie speciale va al sig. Michele Piccolo, patron dei Supermercati Piccolo che a Pasqua ha donato duecento uova di cioccolato, portando un po’ di gioia nei cuori dei più piccini.

Eh sì, proprio la vita dei più piccoli è stata messa a dura prova con la perdita di tanti punti di riferimento della vita quotidiana, come ad esempio l’essenziale partecipazione alla vita scolastica e allora l’Uici ha predisposto un supporto pratico alla DAD, predisponendo mezzi ed ausili in collaborazione fattiva con gli operatori e con le scuole.

Ma l’attività dell’Uici è andata anche ben oltre, monitorando telefonicamente ogni giorno lo stato di salute , il verificarsi o meno di problematiche e gli eventuali bisogni dei non vedenti e in caso di necessità intervenendo tempestivamente per dare supporto e risolvere anche le piccole difficoltà.

Ha cercato di regalare in questo periodo anche momenti di svago e di cultura con il progetto “Caffè letterario Vesuvio” che ogni domenica dona un momento di riflessione, svago e compagnia a quanti con piacere seguono la pagina facebook dell’organizzazione.

Il Presidio ha attivato il servizio “Uici è con Te”; un servizio telefonico in cui i nostri #volontari chiamano i Soci per sincerarsi della loro condizione e delle loro eventuali necessità di approvvigionamento di alimenti, medicinali oppure impellenze di visite mediche che, in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile, saranno soddisfatte.

“TechPoint”, uno spazio dedicato al supporto informatico e alle tecnologie assistive, considerando il grande utilizzo che, soprattutto, in questo periodo si sta facendo dei Social e delle Piattaforme per lo studio ed il lavoro.

Ben conoscendo le tante difficoltà che si vivono quotidianamente, soprattutto da parte di chi versa in uno stato di salute limitante, L’Uici chiede con forza alle Istituzioni tutte di adoperarsi e di porre in essere dei piani attuativi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, dando così la possibilità a tutti di sentirsi liberi ed autonomi.

Restano attivi tutti i servizi di #consulenze dedicati ai Soci e, per i quali, questi possono sempre rivolgersi:

-Consulenza legale; -Consulenza fiscale (CAF-Patronato); – Consulenza Tiflo-pedagogica (per studenti, Scuole e famiglie); – Consulenza Tiflo-informatica; – Sport e autonomia personale.

Segreteria:

[email protected]

– 373 54 19 953.