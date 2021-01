Riceviamo e pubblichiamo dall’Istituto Montessori

L’appuntamento è per venerdì 15 gennaio, ore 10, e rientra nell’ambito del Progetto Educazione alla salute.

Venerdì 15 gennaio 2021 , in occasione dell’annuale tradizione popolare dei “fuochi di S. Antonio Abate”, sarà organizzata nei giardini dell’Istituto un falò speciale sul quale bruceranno simbolicamente, trascritti su bigliettini colorati artisticamente, tutti quei comportamenti e stili di vita non corretti e che influiscono negativamente sulla salute e sul benessere psicofisico.

L’emergenza sanitaria, dovuta all’acuirsi del fenomeno pandemico da Covid19 , ha messo in luce l’importanza dei corretti stili salutari, per cui nel Piano dell’ Offerta Formativa sono state messe in campo non solo attività didattiche teoriche, ma anche modalità peculiari dell’attività pratica e delle esperienze concrete che promuovono lo sviluppo delle abilità fondamentali del fare bene e della effettiva consapevolezza delle azioni giuste da seguire.

In sintesi gli alunni hanno preso coscienza che un sano stile di vita deve essere alla base dell’agire umano e deve sostanziarsi in una alimentazione corretta e bilanciata, in uno svolgimento regolare di attività fisica e in un abbandono di cattive abitudini che influiscono negativamente sulla salute.

Alla luce di queste premesse l’iniziativa formativa dei “ fuochi di S. Antonio Abate, rappresenta un’occasione che intende sollecitare e stimolare forme di formazione, e acquisizione di importanti informazioni, in quanto impegna gli alunni in un confronto sociale e culturale allargato e arricchito che valorizza pienamente il loro vissuto sul piano cognitivo, immaginativo ed emotivo.

Durante l’evento, su un falò da loro allestito, bruceranno simbolicamente tutti quei comportamenti e stili di vita non salutari, riportati in tanti messaggi, espressi su originali biglietti, con l’auspicio che l’adozione di un atteggiamento corretto e salutare di tutti possa eliminare la crisi pandemica da Covid-19, che sta flagellando il mondo intero.

Gli alunni , che in questa giornata saranno in attività didattica con modalità di Dad, parteciperanno alla manifestazione attraverso la pagina facebook dell’Istituto, inviando personali contributi all’iniziativa.