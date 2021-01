La casa comunale è chiusa per la festa del santo patrono, san Felice. Resterà chiusa anche domani per consentire la migliore igienizzazione possibile

Il municipio di Pomigliano è stato chiuso per Covid. Ieri ha funzionato ma resterà chiuso per sanificazione un solo giorno, venerdi 15 gennaio. La chiusura avrebbe potuto riguardare anche la giornata di oggi ma coincide con la festa del santo patrono, San Felice. Un amministratore comunale ed alcuni dipendenti sono risultati positivi al Covid per cui è stato avviato il tracciamento delle persone, altri amministratori e dipendenti comunali che hanno avuto un “contatto stretto” con i soggetti contagiati. Anche i contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario e quindi sottoposti ai controlli per verificarne l’eventuale positività. La sanificazione del municipio inizierà stamattina. In precedenza pure nel comando di polizia municipale erano stati riscontrati due casi per cui l’edificio era stato in parte chiuso e sanificato.