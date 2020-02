La manifestazione ludico- formativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Eduform Onlus, si svolgerà venerdì 21 febbraio 2020, ore 10, presso l’auditorio multimediale “Biagio Auricchio”.

Venerdì 21 febbraio gli allievi dell’istituto scolastico “Maria Montessori” festeggeranno l’evento più colorato ed esplosivo dell’anno: IL CARNEVALE!

Sarà una giornata all’insegna del divertimento, dove le maschere ed

i mille colori dei coriandoli ci travolgeranno e ci condurranno in un mondo nuovo, magico, in cui non c’è spazio per la tristezza e le preoccupazioni ma

solo per le risate, l’allegria e gli scherzi!

Seppur solo per un giorno i bambini avranno la possibilità di liberare la mente, di cancellare il nero del dolore, delle guerre, del male per poter dipingere la vita solo con i colori più belli soprattutto quelli dell’amore, della pace e della speranza perché il Carnevale è una festa che unisce tutti e ci aiuta a sperare in un mondo migliore. Inoltre questa festa ci ricorda che la primavera è ormai alle porte e dunque quale modo migliore di salutare il cupo e grigio inverno se non con la musica, la danza, le stelle filanti, tante pazze risate e sorrisi nascosti dietro le maschere?

Questa magnifica ricorrenza ci insegna proprio che ridere fa bene al cuore e all’anima e che un sorriso ed una risata ci possono aiutare a vivere la vita con più gusto e leggerezza. Ed a proposito di gusto… tra un balletto e uno scherzetto “mangeremo a crepapelle” grazie agli allievi dell’Istituto Alberghiero che delizieranno il palato con le tipiche prelibatezze carnevalesche preparate da loro stessi con tanta passione, amore ed un pizzico di folle allegria.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Eduform Onlus, si svolgerà a partire dalle 10 presso l’auditorio multimediale “Biagio Auricchio”.