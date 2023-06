Somma Vesuviana, AISA e Templari a S. Maria del Pozzo

SOMMA VESUVIANA – A Somma Vesuviana, nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio che si estende per 8.482 ettari, nella mattina di domenica 26 giugno 2023, alla Chiesa della Parrocchia di Santa Croce del Complesso Monumentale Santa Maria del Pozzo con l’antico Convento Francescano, è stata celebrata la Santa Messa dal Padre Guardiano, Casimiro Sedzimir o. f. m., con la partecipazione di due importanti realtà associative italiane: l’una, AISA fondata e diretta dal Presidente Nazionale, Cav. Giovanni Cimmino, “Associazione Italiana Sicurezza Ambientale” qui in Assemblea Nazionale 2023; l’altra, dell’Ordine dei Templari Cristiani “Jacques de Molay”, https://www.youtube.com/watch?v=482Elc1XF8s , con la guida del Gran Priore e Maestro, Massimo Maria Civale, il quale in questa occasione ha conferito il “Premio Cuore d’Oro 2023”, https://www.youtube.com/watch?v=_Lkq2GZC5eY , e nella stessa Celebrazione Eucaristica, allietata da musiche e canti sacri eseguiti dalle brave artiste sommesi, pianista Francesca Paola Piccolo e cantante Annalisa Normale, c’è stato l’Atto di Affidamento all’Arcangelo San Michele: “Dal Male difendici, nei Pericoli proteggici, nel Cammino accompagnaci”. Il giornalista e sociologo, Antonio Castaldo, ha letto la “Preghiera del Volontario AISA d’Italia per l’Ambiente” ideata dal socio AISA, Maestro del Lavoro, Roberto Cavicchia, condivisa dal Presidente Nazionale AISA, Cav. Giovanni Cimmino, con l’assistenza spirituale di Padre Casimiro Sedzimir, https://www.youtube.com/watch?v=7wBvYP1RsAc .

Dopo la Celebrazione Eucaristica, nella Sala Convegni del Complesso Monumentale S. Maria del Pozzo, si è svolta l’Assemblea Nazionale AISA, introdotta da Antonio Castaldo affiancato dal Presidente Nazionale Cav. Giovanni Cimmino, il suo Vice, Vincenzo Fusco, il Consigliere Nazionale Francesco Masi. Gli stessi, insieme al Sindaco di Somma Vesuviana, Dott. Salvatore Di Sarno, hanno condiviso la cerimonia, come mostrato via social da Massimo Guerritore, https://www.youtube.com/watch?v=8dJkc8UoG-I , di assegnazione della Medaglia e dell’Encomio Solenne al Presidente AISA Emilia Romagna, Marco Bellotta, il quale ha guidato gli interventi del Volontariato AISA nel maggio scorso nell’Emergenza Alluvione che ha interessato anche il Bolognese, San Lazzaro Farneto e Monterenzio, territorio dove l’AISA ha operato anche in sinergia con la “Colonna Mobile Protezione Civile AEOPC Italia” presieduta dall’ammirevole Alessandro Sacripanti.

La speciale giornata trascorsa presso il Complesso Monumentale Santa Maria del Pozzo ha dato modo a fedeli, visitatori ed ospiti, di contemplare la Croce di San Giovanni Paolo II e la Reliquia contenente il sangue di Papa polacco dopo aver girato per tutti e cinque i continenti come dono papale ai giovani di tutto il mondo nell’anno 1984 nel Giubileo straordinario della Redenzione https://www.youtube.com/watch?v=GzwqnTRkweo . Le riprese videografiche di Antonio Castaldo sono state postate sul web da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e “Umanitas Viva” di Napoli.

Giunti a Somma Vesuviana il 22 giugno, Croce e Reliquia resteranno presso il Complesso Monumentale SMdP della Parrocchia di Santa Croce fino al 3 luglio 2023, dopo la venerazione la catechesi del 26 giugno con la partecipazione del Vescovo di Nola, S. E. Mons. Francesco Marino.

Ai lavori assembleari AISA del 25 giugno presieduti dal fondatore Presidente Nazionale Cav. Giovanni Cimmino, affiancato dal Segretario Nazionale, Nicola Napolitano, hanno partecipato, fra le tante delegazioni presenti, oltre alla premiata regionale AISA Emilia Romagna, il Presidente Provinciale di Piacenza Gianfranco Busatto, mentre la Dott.ssa Avv. Rosa Bertuzzi ha delegato il Presidente Cimmino; il regionale Lazio di Latina, Presidente Andrea Porrello; della Città Metropolitana di Roma Capitale, Giovanni Cannata; dalla Basilicata, Mauro Altavela; dalla Toscana, provinciale di Livorno, Giovanna Ginetti; dalla Sicilia, il Presidente regionale, Christian Carciolo dell’AISA Siracusa; Salvo Ingalliso del provinciale di Catania; Gaetano Federico del provinciale di Licata; Giuseppe Zuliaco e Giuseppe Foti del comunale di Bronte; l’ex Presidente, la Consigliera Nazionale Mariella Taormina, ha delegato il Presidente Cimmino; Dell’AISA Reparto Protezione Animali vi erano il Veterinario Dott. Domenico Borrelli e l’Avvocato, Alessandra Fazio. Inoltre vi erano il Colonnello Domenico De Angelis dell’Esercito Italiano e da Somma Vesuviana, oltre ai già citati appartenenti dell’organigramma AISA, vi erano i Consiglieri Nazionali, Lucio Cimmino e Anna Tibello; la Sig.ra Giovanna Di Sarno, Tesoriere; Raffaele Maiello e Auriemma Guido, Assistenti fiduciari; da Casandrino Presidente Carlo Pezzella. Dalla locale Caserma dei Carabinieri è giunto il Comandante, Maresciallo Capo, Alessandro Calandro; il Comandante della Polizia Municipale, Ciro Bruno. I convenuti a Somma Vesuviana hanno deciso di ritrovarsi a Roma per l’Assemblea Nazionale AISA dell’anno 2024. Nella stessa giornata del 25 giugno 2023 l’AISA era impegnata anche nella Città di Nola, la cui Amministrazione Comunale è guidata dal Dott. Carlo Buonauro, per la “Festa dei Gigli in Onore di San Paolino”, dove ha contribuito per la piena efficienza di safety e security di tale grande evento.

Antonio Castaldo