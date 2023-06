Far west a Volla, 45enne colpito da proiettili in un agguato

VOLLA – Un uomo di 45 anni, di Volla, nella serata di ieri, è stato ferito in serata con colpi di arma da fuoco alle gambe.

E’ stato trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove sono intervenuti poco prima delle 22 di ieri i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L’uomo non è in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro dove il ferimento sia avvenuto. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, potrebbe essere successo in Via Don Luigi Sturzo, nel comune di Volla. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.